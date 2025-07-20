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Партизаны взорвали под Тулой важный для РФ железнодорожный маршрут

  • 20.07.2025, 8:39
  • 2,746
Партизаны взорвали под Тулой важный для РФ железнодорожный маршрут

Нарушены поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.

Агент движения «АТЕШ» провел диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, уничтожив релейный шкаф, управлявший движением поездов. В результате совершенного нарушены поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

По сообщению движения, агент провел успешную диверсию на железнодорожном полотне вблизи Тулы.

Это очень важно, учитывая то, что Тула является важным логистическим узлом в центральной части России. Еще бы, через нее проходят потоки грузов с оборонных заводов в воинские части и фронта. Железная дорога обеспечивает связь с Харьковским, Сумским и частично Донецким направлениями.

Известно, что в результате диверсии был уничтожен релейный шкаф, отвечавший за управление движением на важном участке железной дороги. Это повлекло серьезные сбои в движении поездов, особенно в грузовом сообщении, которое обеспечивало доставку боеприпасов, оружия и комплектующих двойного назначения с оборонных предприятий Тулы - таких как КБП, Туламашзавод, патронный и машиностроительный заводы.

Таким образом диверсия нанесла удар не только по материально-техническому обеспечению, но и по боевому потенциалу оккупантов на передовой.

Кроме прямых логистических последствий, акция вызвала панику и деморализацию среди личного состава противника. Ведь она показала: даже в глубоком тылу, вдали от линии фронта, враг не может чувствовать себя в безопасности.

«АТЕШ» заявляет, что и в дальнейшем будет действовать в глубине территорий, контролируемых врагом, подрывая стабильность российского тыла и демонстрируя уязвимость военной машины оккупантов.

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