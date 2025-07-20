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Стало известно, кто склонил Трампа на сторону поддержки Украины

  • 20.07.2025, 8:46
  • 5,312
Стало известно, кто склонил Трампа на сторону поддержки Украины
Фото: Getty Images

Политик сыграл важную роль в этом процессе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа продолжить военную помощь Украине. Такое мнение озвучил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, подчеркнув влияние личных переговоров Мерца с Трампом.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild.

По словам Вадефуля, решение президента США Дональда Трампа продолжать военную помощь Украине во многом связано с активными усилиями канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины», - отметил министр.

Он также рассказал, что Мерц лично обсуждал свою позицию с Трампом во время переговоров в Белом доме, а также на саммите G7. По его словам, канцлер даже звонил американскому лидеру, подчеркивая, что «сейчас Соединенные Штаты очень нужны».

«Мы можем только радоваться тому, что канцлер установил столь конструктивные контакты с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова начали прислушиваться», - добавил Вадефуль.

Эти заявления прозвучали на фоне опасений, что администрация Трампа может изменить подход к поддержке Украины.

Кроме того, комментарий немецкого МИД свидетельствует о том, что Берлин пытается играть более активную дипломатическую роль в сохранении трансатлантического единства относительно войны в Украине.

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