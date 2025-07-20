Первые слова Усика после боя с Дюбуа поразили всех 6 20.07.2025, 9:01

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Александр Усик

Фото: Getty Images

Что сказал победитель?

Александр Усик сразу после ожесточенного боя-реванша с Даниэлем Дюбуа, в котором украинец одержал победу, сделал заявление с ринга на «Уэмбли» в Лондоне.

РБК-Украина рассказывает, какие слова Усик сказал сразу после поединка с британцем.

Первые слова Усика после боя с Дюбуа после боя с Дюбуа

«38 - это не старость. Это только старт! Я хочу сказать «спасибо» Богу, Святой Марии и всем вам, «Уэмбли», - сказал Усик.

Усик посвятил эту победу «всем людям».

«Я еду домой к семье, к моим детям, к моей жене», - ответил Усик на вопрос о его планах.

Также Усик намекнул, что его следующий бой будет с Тайсоном Фьюри. Таким образом, нас ждет вероятная трилогия с «Цыганским королем». Однако возможен вариант боя с нововозеландцем Джозефом Паркером в рамках защиты пояса WBO.

«Я хочу поблагодарить всю Украину, парней, которые защищают нашу страну. Я получил множество сообщений от парней из разных подразделений, которые сейчас на фронте. Ребята, вы невероятные, вы позволяете мне быть сейчас здесь. Слава Украине!» - сказал Усик на украинском.

Реакцией публики на слова украинского боксера были громкие аплодисменты и одобрительные возгласы в поддержку Александра.

Как прошел бой Усик - Дюбуа 2

Бой начался с тактической борьбы, в которой Усик выглядел убедительнее.

Переломным стал пятый раунд, когда украинец нашел свой ритм и начал разбивать защиту Дюбуа фирменными комбинациями.

Скорость и интеллект Александра стали для британца неразрешимой задачей, что привело к нескольким нокдаунам и, как следствие, к нокауту.

фото: DAZN

Эпическая трилогия с Фьюри: «за» и «против»

На самом деле, это наиболее очевидный, логичный и коммерчески привлекательный шаг. Счет в противостоянии двух титанов современности, Усика и Фьюри, сейчас 2:0. Их бои - это не просто поединки, а шахматная партия двух совершенно разных стилей и характеров, которая захватила весь мир.

Аргументы «за» и «против»

Трилогия между двумя великими боксерами окончательно определит сильнейшего боксера поколения и навсегда войдет в анналы истории бокса.

Такой мегафайт сгенерирует еще большие гонорары, чем предыдущие два, и может стать одним из самых кассовых поединков в истории.

Вместе с тем, организовать бой такого масштаба снова - это сложные переговоры, согласование дат и интересов.

Но, как известно, если поединок все же согласуют - он (скорее всего) состоится в Лондоне. Ранее британец предложил провести поединок 18 апреля 2026 года на «Уэмбли».

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