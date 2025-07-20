Лукашенко потребовалась срочная терапия

Лукашенко потребовалась срочная терапия3
- 20.07.2025, 9:17
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Проблемы у диктатора нарастают.
Из-за нарастающих реальных проблем диктатору Лукашенко срочно потребовался курс «интенсивной агротерапии».
На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Ник и Майк»:
«Лукашенко активно боролся с фитофторой и прочими бедами на селекторном совещании. Ничего нового…
История заходит на второй круг в результате коррупции, бесхозяйственности, неэффективности и отсутствия частной собственности.
Однако мы в очередной раз отметим, что это все типичный прием агротерапии от Лукашенко. Когда на горизонте реальные проблемы, лучше всего получается озаботиться надоями, покосами и падежом скота».
И действительно, проблемы у диктатора нарастают.
Вот только некоторые из них:
Новый 18-й пакет санкций еще больше отрезает финансовую систему от международных транзакций и потенциально сокращает объем финансирования из России.
В условиях нового потолка цен на нефть поток нефтедолларов еще более усохнет, а вопрос сбыта продуктов нефтепереработки из российской нефти еще более обострится. Россия будет отдавать предпочтение своим, а «белорусский» бизнес на российском рынке ждет масса неприятностей.
Дополнительный фактор, который может повлечь самые непредсказуемые последствия, – это рост агрессивности мигрантов, которые штурмуют границу с ЕС. Брошенный в польских пограничников коктейль Молотова может нарушить хрупкое равновесие.
«Ситуативное статус-кво заканчивается. Большие игроки начали думать об эпохе «после Лукашенко», — отмечают авторы канала.
Читатели Charter97.org отреагировали на эту информацию лаконично: «Скоро?».