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Лукашенко потребовалась срочная терапия

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  • 20.07.2025, 9:17
  • 7,872
Лукашенко потребовалась срочная терапия

Проблемы у диктатора нарастают.

Из-за нарастающих реальных проблем диктатору Лукашенко срочно потребовался курс «интенсивной агротерапии».

На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Ник и Майк»:

«Лукашенко активно боролся с фитофторой и прочими бедами на селекторном совещании. Ничего нового…

История заходит на второй круг в результате коррупции, бесхозяйственности, неэффективности и отсутствия частной собственности.

Однако мы в очередной раз отметим, что это все типичный прием агротерапии от Лукашенко. Когда на горизонте реальные проблемы, лучше всего получается озаботиться надоями, покосами и падежом скота».

И действительно, проблемы у диктатора нарастают.

Вот только некоторые из них:

Новый 18-й пакет санкций еще больше отрезает финансовую систему от международных транзакций и потенциально сокращает объем финансирования из России.

В условиях нового потолка цен на нефть поток нефтедолларов еще более усохнет, а вопрос сбыта продуктов нефтепереработки из российской нефти еще более обострится. Россия будет отдавать предпочтение своим, а «белорусский» бизнес на российском рынке ждет масса неприятностей.

Дополнительный фактор, который может повлечь самые непредсказуемые последствия, – это рост агрессивности мигрантов, которые штурмуют границу с ЕС. Брошенный в польских пограничников коктейль Молотова может нарушить хрупкое равновесие.

«Ситуативное статус-кво заканчивается. Большие игроки начали думать об эпохе «после Лукашенко», — отмечают авторы канала.

Читатели Charter97.org отреагировали на эту информацию лаконично: «Скоро?».

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