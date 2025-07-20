Bloomberg: Смена правительства в Украине имеет прямую связь с Трампом 1 20.07.2025, 9:20

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Кадровые перестановки произошли на фоне улучшения отношений Киева с Вашингтоном.

Одной из главных целей смены правительства Украины стало стремление президента Зеленского сформировать команду, способную эффективно работать с новой администрацией США. Именно на фоне активизации дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном произошли кадровые перестановки. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, премьер-министр Юлия Свириденко, которая ранее возглавляла Министерство экономики, весной этого года успешно провела переговоры с США по соглашению об украинских природных ресурсах. После длительных и сложных переговоров стороны подписали документ, который можно считать дипломатическим успехом Украины.

По данным источников Bloomberg, Зеленский рассматривал возможность замены премьера Дениса Шмыгаля еще с прошлого года. Особого веса этому решению добавил успех Свириденко в переговорах с американской стороной, а также ее эффективная работа на посту министра экономики.

В издании подчеркнули, что Свириденко была единственной кандидатурой на должность премьера, которую рассматривал Зеленский, поскольку ее успехи не ограничиваются только дипломатией. Она также продемонстрировали сильные результаты в привлечении иностранных инвестиций и стимулировании экономического развития страны.

Bloomberg также обратил внимание, что масштабные кадровые изменения в правительстве произошли на фоне заметного потепления в отношениях между Офисом президента Украины и Белым домом. В публикации говорится о том, что из-за неопределенности относительно продолжительности периода, связанного с администрацией Дональда Трампа, украинское правительство «быстро приняло меры, чтобы приспособиться к более благоприятным обстоятельствам».

Кроме Свириденко, повышение получили и другие участники переговоров с США. Например, Тарас Качка, который ранее был заместителем министра экономики, стал вице-премьером по вопросам евроинтеграции. Благодаря своей роли в подготовке ресурсного соглашения с американцами назначена послом Украины в США и министр юстиции Ольга Стефанишина.

«Американское направление очень важно, и у нас есть как минимум три направления сотрудничества - фонд ресурсов, торговое соглашение и соглашение о вооружении», - заявила Свириденко журналистам в пятницу.

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