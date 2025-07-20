Агент ФСБ «слил» важную информацию, продавая медали 1 20.07.2025, 9:39

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Желание обогатиться привело к раскрытию данных о российском шпионском центре.

19 июля стало известно, что ФСБ РФ отличилась очередным провалом, виновником которого стал один из сотрудников, устроивший себе приработок на продаже наградных знаков. Фото медалей ФСБ в Сети не остались без внимания компании Checkfirst - создающей программное обеспечение и занимающейся борьбой с фейковой информацией.

Как сообщает «Агентство», было проанализировано более 200 фотографий, финским аналитикам удалось установить, что 16-й Центр ФСБ состоит из не менее чем 10 управлений и двух региональных отделений №3 и №7. Утверждается, что структуру удалось раскрыть благодаря буквенным обозначениям на медалях: «А», «Б», «В», «Д», «К», «П», «С», «СП», «СТ» и «Т». «Б» - безопасность, «Д» - дешифровка, а «К» может говорить о связи управления с компьютерами, то есть с хакерской деятельностью.

В финской компании подчеркнули, что 16-й Центр ФСБ РФ состоит минимум из 566 сотрудников, тогда как отделы насчитывают не менее 8 человек, а управления - не менее 55.

В Checkfirst отметили, что 16-й Центр ФСБ руководит 10 Центрами спецсвязи: в Москве, Подмосковье, рядом с Санкт-Петербургом, Адлером, Хабаровском, Псковом, в Темрюке, под Владивостоком и Калининградом.

16-й Центр ФСБ и его подразделения специализируются на кибершпионаже за соседним и не только странами, а также внутри РФ.

В 2023 году указанный центр российской спецслужбы обвиняли в воровстве документов правительств и посольства стран НАТО с помощью вируса на протяжении 20 лет.

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