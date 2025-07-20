В МВД заявили о «героизме» своих сотрудников, застреливших собаку под Минском 2 20.07.2025, 9:50

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Однако недолго музыка играла.

Трагикомичная ситуация произошла на минувшей неделе под беларуской столицей.

Несколько дней одинокий зверь пугал жителей Сеницы и Прилук. Одни считали, что это собака с бешенством, другие утверждали, что это настоящий волк, пишет «Салідарнасць».

И вот утром 17 июля сотрудники МВД отчитались в газете «Прысталічча» о ночном убийстве животного. Причем ситуация была подана в виде героического поступка милиционеров:

– Около 01.00 поступило сообщение, что хищника увидели на детской площадке в одном из дворов по улице Васильковой. Выбывший на сигнал наряд в составе участкового инспектора и милиционера-водителя ОДС застал животное в указанном месте. Волк повел себя агрессивно и стал бросаться на сотрудников милиции. По всем внешним признакам было видно, что у животного бешенство, правоохранители были вынуждены использовать табельное оружие — хищник ликвидирован.

Более того, издание подчеркнуло:

– Милиционеры в очередной раз защитили граждан несмотря на угрозу собственной жизни и здоровью. Министром внутренних дел дано указание о поощрении сотрудников за самоотверженность и героизм.

Однако недолго музыка играла. Уже к вечеру 17 июля выяснились новые подробности. Главный государственный ветеринарный врач Минского района Геннадий Золотухо сообщил: «По строению челюсти поняли, что это все-таки собака. У волка челюсти значительно мощнее, а зубы имеют другую форму».

А на вопрос, болела ли собака бешенством, точного ответа специалисты дать не смогли.

Итого: милиционеры застрелили не больного бешенством волка, а несчастную собаку. И есть большие сомнения в том, что бедное животное «бросалось» на милиционеров, из-за чего они вынуждены были стрелять.

Историк Александр Пашкевич отмечает по этому поводу:

– Цікавыя, канешне, у іх уяўленне пра самаахвярнасць і гераізм – пайсці сабаку (ну ці нават ваўка) застрэліць з табельнай зброі. Прытым што ў жывёліны ніякай зброі няма, таму спаборніцтва ну ніяк не на роўных.

А калі гераізм і самаахвярнасць проста побач з той жывёлінай знаходзіцца, то чаму тады Кубракову не заахвоціць усіх жыхароў той мясцовасці, якія па тым раёне хадзілі без ніякай зброі? Ну яўна яны большай небяспецы падвяргаліся, чым мужыкі з пісталетамі.

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