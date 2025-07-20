Белорусам пора приготовиться к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги 20.07.2025, 10:04

Стало известно, что задумали чиновники.

В Беларуси планируют сокращать перекрестное субсидирование по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Это предусмотрено утвержденной стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, пишет «Зеркало».

Напомним, в Беларуси действует система перекрестного субсидирования. То есть если население (за исключением некоторых категорий, к примеру «тунеядцев») платит по так называемым субсидируемым тарифам, то бизнес — по более высоким. Те же отопление и горячая вода им обходятся по 151,14 рубля за 1 Гкал, то есть даже дороже «экономически обоснованных» тарифов для населения. При этом важно учитывать, что бизнес свои траты на ЖКУ включает в конечную стоимость предоставляемых товаров и услуг. То есть эти расходы все равно ложатся на плечи населения, только проходят более долгий путь.

Что хотят изменить чиновники

Чиновники прописали в стратегии, что финансовая устойчивость сферы ЖКХ является еще одной важной составляющей. В этой ситуации они видят в дальнейшем — конкретные сроки не указаны — «необходимость принятие мер по сокращению (ликвидация) бюджетного и перекрестного субсидирования в этой сфере».

Власти уточняют, что пока не удалось выйти на 100%-ное возмещение затрат на нескольким ЖКУ — отопление и горячую воду.

Также концепция предполагает «сбалансированную и экономически обоснованную

тарифную политику». Среди прочего для этого намерены «разрабатывать нормы потребления отдельных ЖКУ для населения для дифференциации их оплаты».

Напомним, власти год за годом упрекают белорусов, что они недоплачивают за коммунальные (и другие) услуги. Однако за все это время так и не приблизились к тому, чтобы это изменить.

Перейти к полной (следовательно — более прозрачной) оплате населением коммунальных Минску не раз рекомендовали международные финансовые структуры. На этом настаивали Всемирный банк и Международный валютный фонд. Оба готовы были предоставлять нашей стране кредиты для проведения необходимых изменений.

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