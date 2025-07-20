Кондолиза Райс — об ультиматуме Трампа Путину: Наступил переломный момент 2 20.07.2025, 10:19

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Кондолиза Райс

Фото: Getty Images

Экс-госсекретарь США назвала это «лучшей новостью».

Госсекретарь США в 2005–2009 годах Кондолиза Райс считает смену риторики президента США Дональда Трампа относительно страны-агрессора России, которая прослеживается в течение последних нескольких недель, переломным моментом в американских мирных усилиях по российско-украинской войне. Об этом она заявила 17 июля на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо), видео выступления в YouTube обнародовал Институт Аспена.

Она прокомментировала ультиматум главы Белого дома от 15 июля, предусматривающий, что нелегитимный президент России Владимир Путин должен в течение 50-дневного срока остановить войну в Украине, иначе США применят против России вторичные санкции. Также подчеркнула позитивный прогресс в отношениях США и Европы и их совместные решения насчет Украины.

«Думаю, лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, состоит в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он сам поймет, что дальше нельзя идти, что дальше победить невозможно», – сказала она.

На вопрос о том, как, по ее мнению, можно остановить Путина, Райс предположила, что это возможно благодаря демонстрации силы и при дальнейшей поддержке Украины.

«Считаю, что последняя неделя стала переломной. Это был переломный момент», – подчеркнула она.

Бывший госсекретарь отметила, что Трамп рассержен на главу Кремля, который, продолжая агрессию, выставляет американского президента в не лучшем свете, и это способствует такому прогрессу. Также она подчеркнула, что в окружении главы Белого дома есть опытные люди, постоянно указывающие ему на то, что «Путин не реагирует на слова, он реагирует на силу».

В то же время Райс признала, что применить вторичные санкции против России будет сложно из-за позиции Китая и Индии. Хотя, по ее словам, эти меры были бы болезненными для РФ.

«Китаю… с экономикой не в лучшей форме… или Индии, которая на самом деле не хочет быть с неправильной стороны конфликта, возможно, нужно задуматься, стоит ли этого дешевая российская нефть», – отметила она.

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