Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов

Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов7
- 20.07.2025, 10:27
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Названа причина.
Поезд № 301 Адлер — Гомель — Минск, отправившийся из Адлера 18 июля в 17.52, идет с задержкой более шести часов. Причиной стало повреждение контактной сети на станции Лихая в Ростовской области (Россия), сообщил оператор перевозок — ОАО «РЖД», передает пресс-служба Белорусской железной дороги.
По данным российских СМИ, движение электропоездов на перегоне Лихая — Замчалово было приостановлено 19 июля утром после падения обломков беспилотного летательного аппарата.
По расписанию безо всяких сбоев состав должен был прибыть в Гомель 20 июля в 12.17, а в Минск — в 17.17, но теперь время прибытия сдвигается на минимум шесть часов.
Точное время прибытия можно уточнить по телефону контакт-центра БЖД: номер 105.