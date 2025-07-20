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Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов

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  • 20.07.2025, 10:27
  • 3,316
Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов

Названа причина.

Поезд № 301 Адлер — Гомель — Минск, отправившийся из Адлера 18 июля в 17.52, идет с задержкой более шести часов. Причиной стало повреждение контактной сети на станции Лихая в Ростовской области (Россия), сообщил оператор перевозок — ОАО «РЖД», передает пресс-служба Белорусской железной дороги.

По данным российских СМИ, движение электропоездов на перегоне Лихая — Замчалово было приостановлено 19 июля утром после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

По расписанию безо всяких сбоев состав должен был прибыть в Гомель 20 июля в 12.17, а в Минск — в 17.17, но теперь время прибытия сдвигается на минимум шесть часов.

Точное время прибытия можно уточнить по телефону контакт-центра БЖД: номер 105.

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