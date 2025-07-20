Южную Корею затопило из-за сильных ливней 20.07.2025, 10:49

Фото: x.com/MarioNawfal

Известно по меньшей мере о 10 погибших и 9 пропавших без вести.

В Южной Корее в результате мощных ливней и оползней, которые продолжаются уже четверо суток, погибли по меньшей мере 10 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Yonhap.

Что произошло

По данным Министерства внутренних дел и Национального пожарного агентства, по состоянию на утро воскресенья, 20 июля, шесть погибших и семеро пропавших без вести зафиксировали именно в уезде Санчхон.

Еще три смертельных случая произошли в городах Осан (провинция Кёнги), Сосан и Данджин (оба - провинция Южный Чхунчхон). В городе Кванджу пропавшими считаются два человека.

Torrential rains batter South Korea for 5th day, raising death toll to 14 with 12 missing. Sancheong County has been hit hardest with ~800mm of rain since Wednesday.



Landslides & flooding have displaced thousands.



More updates to follow. pic.twitter.com/VFSwooSJo1 — Breaking News (@TheNewsTrending) July 20, 2025

Спасательные операции в Санчхоне продолжаются. По данным пожарной службы, удалось эвакуировать по меньшей мере 58 человек, однако число жертв может возрасти.

Масштабы бедствия

Ливни, которые начались в среду, 17 июля, уже вызвали масштабные подтопления, оползни и разрушения. В Санчхоне за этот период выпало более 793 мм осадков. Для сравнения, в уезде Хапчхон зафиксировали 699 мм, а в Хадоне - 621,5 мм.

Death toll grows from torrential rains in #SouthKorea with thousands unable to return home



Four people have died and two are missing after four days of heavy rain as authorities warn of landslides and flooding



Torrential rains that lashed South Korea for a fourth day on pic.twitter.com/qdlcDjuhLX — Hamdan News (@HamdanWahe57839) July 19, 2025

Власти сообщают о почти 2 тысячах инцидентов, связанных с затоплением дорог, оползнями и разрушением инфраструктуры.

Также зафиксировано более 2200 случаев повреждения частной собственности - жилых домов и сельскохозяйственных угодий.

Всего в приютах находится более 12 тысяч человек в 14 городах и провинциях страны.

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