«Пытаюсь всунуть маме 200 рублей на свое пропитание, но она отказывается» 3 20.07.2025, 11:35

Почему белорусы в 30—40 лет живут с родителями?

В 18 лет уехать из родительского дома обычно выглядит логическим началом взрослой жизни. Но не все могут себе это позволить, и часто именно по финансовым причинам. «Онлайнер» поговорил с людьми, которым пришлось жить с родителями, чтобы экономить, и спросили мнение финансового консультанта, оправданна ли такая стратегия.

«Неожиданный сосед по комнате»

В разных странах периодически пытаются оценить, сколько взрослых детей продолжают жить со своими родителями — по разным оценкам, в Европе и США эти цифры могут доходить до 25—33%. Причины обычно везде похожие: дорогая аренда жилья, неподъемные для молодых людей кредиты на недвижимость, долги и так далее.

Чаще такими историями делятся дети, но свои наблюдения есть и у родителей. Например, супружеская пара из Калифорнии подсчитала, во что им обходится содержание 27-летней дочери, которая внезапно для них вернулась домой и стала «неожиданным соседом по комнате».

Родители тратят около 5000 долларов в месяц на все расходы дочери. Это включает до 1500 долларов на еду, 700 долларов на транспорт и 400 долларов на ее любимую кошку.

Выглядит так, что она неплохо экономит, но родители признают: из-за выросших расходов в этом году они больше не будут ездить в отпуск, а отцу, который работает рентгенологом, возможно, придется отложить выход на пенсию.

Мать говорит, что они не планировали таких трат на дочь, но не хотят «видеть ее на улице».

Согласно опросу, опубликованному в мае финансовой компанией Thrivent, почти 40% родителей в США отмечают, что поддержка взрослых детей повлияла на их планы по сбережению — это самый высокий показатель с момента начала исследования четыре года назад.

Хотя во время пандемии взрослые дети тоже считали возвращение в родительский дом способом сэкономить. Мужчина в американском Хьюстоне сначала временно переселился к родителям, а потом понял, что таким образом он может откладывать 75% своей зарплаты. При этом съезжать от них он планировал, но только через 5 лет, когда накопит достаточную сумму, чтобы чувствовать себя уверенно.

А как обстоят дела в белорусских реалиях? Мы поговорили с тремя читательницами, у которых есть опыт жизни с родителями во взрослом возрасте.

«Могут посчитать, что я сижу на шее у родителей»

Анастасия живет с родителями всю жизнь, а именно 30 лет. Лет до 20 у них была однокомнатная квартира, позже появилась возможность переехать в двухкомнатную.

— Я никогда не жила отдельно. Да, встречалась пару раз с парнями, оставалась у них, но это не было именно переездом. Основной локацией все равно оставалась квартира родителей.

Она говорит: многие могут посчитать, что дочь сидит на шее у родителей, потому что они не хотят брать у нее деньги.

— Возможно, так и есть, но бюджета как такового нет, я пытаюсь каждый месяц всунуть маме 200 рублей на свое пропитание, она чуть ли не со слезами отказывается, уверяя, что она в состоянии меня прокормить, не так уж много я и ем, — улыбается Анастасия. — Но в конце концов деньги берет. Бывает, я захожу в магазин, но основные закупы делают родители, коммунальные платежи тоже не делим.

Никаких конфликтов на этом фоне не возникает, говорит Анастасия.

— За такое количество лет я так привыкла жить с родителями, у меня прекрасные с ними отношения, с мамой посидеть на кухне и посплетничать — самое любимое, поэтому не то чтобы я сильно рвусь в свободную жизнь. Конечно, понимаю, что квартиру в любом случае придется приобретать, но определенно не сейчас. Кажется, что дороже квартиры уже стоить не могут, а они могут.

Читательница рассуждает, что раз она сама минчанка с квартирой, то снимать жилье по $400 было бы нелогично.

Другой вопрос: если бы у нее были серьезные отношения, тогда однозначно надо было бы снимать жилье, а пока нет смысла арендовать квартиру для одного человека.

— В среднем я зарабатываю около 3 тысяч рублей, а это неплохая зарплата для Минска. Если учесть съем квартиры $400 (то есть 1200 рублей), питание, «коммуналку», интернет и т. п., это еще 500—600 рублей, какие-то бьюти-процедуры — 200 рублей, то выходит уже 2000 рублей обязательных платежей в месяц, — оценивает траты Анастасия, если бы ей пришлось снимать жилье. — Я вообще не транжира, трачу только на действительно нужные вещи. Конечно, я хожу в кафе один-два раза в месяц, может, какой-то концерт или массаж, как говорится, там-сям — и нет еще 500 рублей.

Итого остается 500 рублей, чтобы отложить ($170 × 12 месяцев = $2000 в год). Такими темпами отложить на одно путешествие в год только можно, о какой квартире речь.

А еще я из тех людей, которые ненавидят кредиты, и стараюсь всегда максимально быстро их закрывать, хотя их было от силы 2—3 на мелкую бытовую технику.

Поэтому, пока есть возможность, я путешествую, стараюсь выезжать стабильно 2 раза в год в грандиозные и не очень поездки.

Какого-то дискомфорта из-за нынешней жизни с родителями Анастасия не чувствует, но в будущем планирует переезжать в отдельное жилье.

— Да и вообще, некоторые дети приводят к родителям уже свою новую семью с детьми, и никого это не смущает. Мне кажется, сейчас общество (по крайней мере, мое окружение) не осуждает взрослых, живущих с родителями, потому что ценник на аренду и покупку жилья слишком высокий, а бывает, что зарплаты хватает только на закрытие своих потребностей.

Возможно, если бы я была не из Минска и был выбор арендовать, покупать или возвращаться к родителям в регион, конечно, я бы прикладывала все возможные усилия для покупки квартиры, отложив свои увлечения, путешествия на потом.

Но пока я молода, активна, мне хочется узнавать мир и у меня есть такая возможность благодаря закрытию базовых потребностей моими родителями, то я пользуюсь ей.

Конечно, я не планирую до 40 лет жить с родителями, но все будет зависеть от моего семейного положения, финансовых возможностей, адекватной стоимости квартир. Надеюсь, к 35 годам получится сделать шаги к своей жилплощади.

«Делили все 50/50»

Диана делила квартиру с матерью 40 лет и только в прошлом году начала жить одна. По ее словам, жить отдельно не позволяли низкий уровень доходов и высокие цены на жилье. По тем же причинам она не рассматривала вариант аренды квартиры.

— Варианты кредита рассматривала, но не вывезла бы высокие процентные ставки. Кроме того, максимальная сумма кредита на 20 лет, которую предлагал банк в 2023 году для моей зарплаты, составляла 16 тысяч долларов. На эту сумму ничего не рассмотришь даже на вторичке в спальном районе. Выплаты по кредиту составили бы 600 рублей, при зарплате 1160 рублей я не могла себе его позволить, — рассказывает Диана.

Снимать отдельное жилье в том же 2023 году стоило бы от 200 долларов и выше, подсчитала она.

— При доходах в 386 долларов это была не то что неподъемная сумма, но на остаток зарплаты приходилось бы выживать, хотя я в принципе никогда не шиковала. Это цифры за 2023 год, но в целом на протяжении предыдущих лет они были плюс-минус такими же.

Кроме того, нужно было учитывать непредвиденные расходы. Например, в том же 2023 году Диана ушла с работы, понадобилась операция, после которой был рекомендован курс дорогого препарата. Подходящую работу получилось найти только в начале 2025 года.

— Поэтому не транжирить деньги на съем в моем случае оказалось правильным решением. В кредиты и финансовые обязательства не влезаю принципиально, исключение — если это выгодно. Например, в 2023 году я целенаправленно взяла холодильник в кредит («На родныя тавары»), так как были отличные условия по процентным ставкам, что бывает раз в 10+ лет.

Несмотря на то что Диана долгие годы экономила на аренде, все остальное каждый брал сам на себя.

— С момента получения мной первой зарплаты после окончания вуза мне было сказано, что никакой помощи не будет.

Еда была у каждого своя, а бытовые расходы делили ровно пополам. На финансовой почве конфликтов не возникало.

— Вы чувствовали давление из-за того, что не живете отдельно? Как реагировало окружение на такую ситуацию?

— Давление со стороны общественности ощущалось, но условное, то есть не при личном общении, а, скажем, если речь об этом заходила, к примеру, на форуме. Люди же из реального окружения открыто свои реакции никак не выражали.

Со временем я поняла, что образ жизни, как у меня с матерью, где поделены полки в холодильнике и бюджет делится 50/50, — исключение, а не правило.

Зная об этом, я понимаю, почему общественность в основном осуждает людей, которые живут с родителями. И, например, если бы возникла перспектива связать жизнь с таким человеком, я бы вряд ли рискнула.

В прошлом году Диана начала жить одна — она осталась в прежней квартире, а отец помог и добавил недостающую сумму, чтобы мать могла уехать.

— Что изменилось? Краски стали ярче, еда вкуснее, жизнь стала восприниматься необычайно прекрасной, появилась жажда и интерес к жизни. Правда, в моем случае, наверное, это ощущение — результат сочетания факторов: отдельное проживание + классная работа с интересными задачами.

Считаю, что лучшее, что может быть у человека сразу после здоровья, — это возможность жить одному.

— Что можно посоветовать людям, которые во взрослом возрасте живут с родителями?

— К сожалению, в большей степени решение жилищного вопроса зависит не от человека, а от внешних обстоятельств. Что точно не советовала бы, так это вступать в брак и рожать только для того, чтобы решить проблему с жильем. В долгосрочной перспективе такие решения зачастую дорого обходятся.

«Хуже всего реакция мужчин, которые хотят стать случайными любовниками»

У Ольги (имя изменено по просьбе читательницы) похожая история: ей 39 лет, и почти всю жизнь она живет с отцом. На какое-то время она уезжала от него — жила 5 лет с мужчиной, потом они разошлись и пришлось вернуться к отцу. Через год ситуация повторилась: год с мужчиной и возвращение домой. Хотелось бы съехать в другую квартиру снова? Ольга говорит, что да.

— Хотела, планировала, собирала чемоданы. Всегда ждала приглашения от партнера: мужчина должен обеспечить дом, а женщина — очаг.

Жить именно одна Ольга пока не спешила из-за низких доходов и дорогого жилья — цены на однокомнатные квартиры сравнимы с зарплатой инженера (сейчас она получает 2000 рублей), а кредиты выглядят кабалой.

Бюджет сейчас делят так: еду отец и дочь покупают примерно поровну, отец дает около 25% суммы на корма животным и 100% «коммуналки» (это его решение).

— Иногда возникают конфликты на почве, чья колбаса на какой полке, у меня другие вкусы и любимые продукты. Но холодильник купил отец самостоятельно, деньги у меня брать отказался.

— Как вам кажется, общество осуждает взрослых, живущих с родителями из-за денег?

— Да, но я не снимаю квартиру и экономлю на этом, поэтому могу позволить себе путешествовать или не ограничиваться дешевыми магазинами.

Не у всех партнеров также есть личное жилье без родственников. Как раз хуже всего реагируют мужчины, которые надеются стать случайными любовниками. Коллегам нет до этого дела, настоящим друзьям тоже, они знакомы с отцом и в том числе могут помочь ему, например, починить авто по моей просьбе.

— Есть ли ощущение, что вы застряли? Или наоборот — это временное, разумное решение, которое поможет решить какие-либо вопросы?

— Я чувствую, что если бы я снимала квартиру в студенческие или чуть более поздние времена, то, может быть, это подтолкнуло бы меня не сидеть на одном месте 15 лет, а искать что-то более выгодное или выучиться чему-то новому. Сейчас я по-прежнему инженер, но рабочее место я сменила.

Что по этому поводу думает финансовый консультант?

Стоимость аренды жилья в Минске сейчас действительно взлетела до небес, и если получать среднюю зарплату, то действительно снимать жилье очень сложно, соглашается финансовый консультант Елена Максимович.

— Как сказала одна героиня текста, кажется, ценам на недвижимость уже некуда расти, но они идут вверх, и это действительно так. Даже если снимать со средней зарплатой недорогую по сегодняшним меркам квартиру, это обойдется в 300 долларов в месяц и очень существенно скажется на бюджете одного человека.

Поэтому сэкономить на жилье, если есть возможность остаться у родителей, — это неплохой вариант для личного бюджета, отмечает эксперт. Но в таких случаях могут возникнуть другие проблемы, и они могут помешать финансовой независимости в будущем.

1. Жить с родителями из-за высоких цен на жилье оправданно, но жить при этом за счет родителей — нет. Это крайность, в которую не стоит впадать, считает финансовый консультант.

— Если родители — это еще люди советской закалки, то там прослеживается практика, что родители должны помогать детям. Поэтому даже у взрослых детей они не хотят брать деньги.

Родители часто не могут сказать, что дети должны вкладываться больше и в 30 лет обеспечивать себя сами. Родители вырастили и дали образование, но они не могут содержать ребенка до конца его жизни.

Это не говорит о том, что нужно полностью отказываться от их помощи и съезжать. Но стоит посчитать, сколько родители реально тратят на жизнь взрослого ребенка.

Жить с родителями — отлично и правильно, пока нет отдельной семьи, этим нужно пользоваться. Тем более, если отношения замечательные, это просто идеальная ситуация. Но все-таки нужно жить за свой счет, а не за счет своих родителей и думать о том, с какими тратами придется столкнуться уже в самостоятельной жизни.

2. Идеальный вариант — откладывать деньги на будущую квартиру, пока есть возможность жить с родителями.

Как минимум можно накопить на первый взнос или создать хорошую подушку безопасности, когда придет время решать вопрос с жильем.

3. Делить расходы 50/50 с родителями — это нормально, в таком случае ребенок берет на себя ответственность и умеет рассчитывать свой бюджет.

— В истории Дианы она даже с небольшим доходом ни от кого не зависела, потому что оплачивала свои расходы и только делила квартиру с мамой. Но, насколько я понимаю, отношения с мамой были не идеальными, потому что делить полки — это тоже уже крайность.

4. Решать квартирный вопрос вдвоем с мужем/женой однозначно легче, но не стоит ожидать, что другой человек возьмет на себя абсолютно всю ответственность в этом вопросе.

— Если женщина хочет замуж, чтобы переехать к мужчине и жить на его территории, или мужчина ищет женщину с жильем — это утопия.

Необходимо понимать, что никто никому ничего не должен. Мужчина женщине ничего не должен, точно так же, как и женщина мужчине ничего не должна — только если есть обоюдное согласие.

И даже если у мужчины нет собственного жилья, он тоже живет с родителями в 40 лет, в этом страшного ничего нет. Если пара начинает семейную жизнь и нет собственного жилья, это первый вопрос, который они решают. А совместно этот вопрос решается гораздо легче.

Финансовый консультант резюмирует: осуждение обществом того, что дети живут в одной квартире с родителями, абсолютно безосновательно.

— Если есть финансовые возможности, люди, конечно же, решают вопрос с жильем, возможно, даже с помощью родителей. Но не у всех есть такая возможность, поэтому жить с родителями, чтобы сэкономить, — это нормально.

Но сэкономленные деньги нужно откладывать на приобретение собственного жилья, а не на развлечения и не перекладывать финансовую нагрузку за свою жизнь на родителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com