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Усик рассказал об ударе, которым нокаутировал Дюбуа

  • 20.07.2025, 11:43
  • 1,230
Усик рассказал об ударе, которым нокаутировал Дюбуа

Он называется «Иван».

Трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями после триумфальной победы над британцем Даниэлем Дюбуа, передает УНИАН.

Во время пресс-конференции по итогам боя украинский чемпион ответил, стала ли победа над Дюбуа его лучшей победой в супертяжелом весе.

«Сегодня - да. Я не знаю всех своих поединков, но сегодня - да. Это было здорово, слава Богу», - сказал Усик.

Кроме того, украинец рассказал историю об ударе, которым нокаутировал соперника. По его словам, этот удар в его команде называют «Иваном».

«Мы готовились к этому поединку с моей командой, с Юрием (Ткаченко - УНИАН). Изучали первый бой и имели много времени - 2 года. Мы готовили комбинации, в частности, удар левой рукой, который называется Иван. Это украинское имя. Иван - это большой парень, который живет в селе, работает на ферме. Казак. Это тяжелый удар. Первый раз я его использовал в 2019-м в США в крузервейте», - сказал Александр.

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