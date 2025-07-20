Могут ли собаки распознавать добрых людей? 20.07.2025, 11:50

Ученые провели эксперимент.

Собаки — наши преданные спутники и, как принято считать, отличные «судьи характера». Многие уверены: если собака тянется к человеку, значит, он хороший. Но действительно ли собаки способны оценивать, кто добр, а кто нет? Новое исследование показало неожиданные результаты, пишет ScienceDaily.

Команда исследователей из Университета Киото провела эксперимент с участием 40 домашних собак, чтобы выяснить, формируют ли они представление о репутации человека, наблюдая за его поведением по отношению к другим.

В ходе эксперимента собаки наблюдали, как один человек делится едой с другой собакой (демонстратором), а другой — отказывается это делать. После этого наблюдающие собаки получали возможность самостоятельно пообщаться с обоими людьми. Исследователи отслеживали, кого собаки выбирали первыми, насколько близко подходили и как активно себя вели.

Результаты оказались неожиданными: собаки не проявляли устойчивого предпочтения к «щедрому» человеку ни после наблюдения, ни после прямого взаимодействия. Их поведение не отличалось от случайного выбора.

«Это говорит о том, что формирование репутации у собак может быть сложнее, чем мы думали», — отметила ведущий автор исследования Хой-Лам Джим.

Исследователи подчеркивают, что отсутствие результатов не означает отсутствия способностей. Возможно, выбранная методология (в частности, простой выбор из двух вариантов) не позволила в полной мере отразить умственные способности собак.

Для более точных выводов ученые предлагают расширить выборку, включая собак разных возрастов и опыта: от домашних до уличных, служебных и полицейских.

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