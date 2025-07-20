Украинские военные продвинулись на одном из самых горячих направлений фронта 20.07.2025, 11:58

Аналитики ISW раскрыли подробности.

Украинские военные продвинулись на Покровском направлении, говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW).

По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что подразделения ВСУ продвинулись в северной части села Николаевка, к северо-востоку от Покровска.

При этом, в ISW обратили внимание, что оккупанты сообщали о якобы продвижении на запад от Новоэкономичного. Но, как подчеркнули аналитики, подтверждения этим успехам россиян нет.

В Институте детализировали, что на Покровском направлении у оккупантов воюют подразделения российского отряда «Тайфун» 506-го мотострелкового полка, а также операторы беспилотников российской группы AirNomads.

Ситуация на Покровском направлении

В конце июня офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем «Тайфун» Александр Павленко рассказывал, что на Покровском направлении наблюдается большая интенсивность боевых действий со стороны российских оккупантов. В основном армия РФ проводит атаки малыми пехотными группами.

19 июля представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов сообщал, что оккупанты распространяют ряд ложных заявлений о наступлении, в частности, об активном штурме Покровска и проникновении на территорию Днепропетровщины, однако эта ситуация не соответствует действительности.

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