Лучший «слесарь» в Жлобине бьет рекорды популярности в соцсетях 20.07.2025, 12:05

Зрители в восторге.

В Жлобине объявился мастер на все лапы. Местный рыжий кот прославился в TikTok как самый лучший «автослесарь», и теперь сотни пользователей Сети умиляются, шутят и желают записаться к нему в очередь, пишет «Телеграф».

Ролик пользователя @bogomazov_art в TikTok за несколько дней набрало популярность, набрав более 227 тыс. просмотров и сотни комментариев.

На видео усатый «специалист» стоит на задних лапках, а передние лапы как будто чинят машину.

«Что там, рыжий, получается у тебя? Нет? Ну ты сделаешь машину сегодня или нет?», — слышно за кадром.

Кот невозмутимо вылезает из-под авто, а хозяин объявляет: «Все, готово, забирайте!»

Зрители, судя по комментариям, в восторге.

«Как вам записаться?)» — спросил один из пользователей под роликом.

«Скажите, а к нему по записи или можно так приехать и сколько берет за работу?» — также поинтересовался второй.

«Я не знал, что мой кот работает у вас. Думаю все, где он швэндется. Появляются деньги за реализацию», — написал третий.

«Наверное запись к нему на год вперед», — предположил четвертый.

«У меня такой же рыжий кот, он вечно грязный ходит, теперь я почему понимаю. Он технику ремонтирует», — рассказал еще один.

А кто-то поинтересовался: «Нужно арки переварить… возьмется?. Автор ролика ответил кратко: «За вискас – да»

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