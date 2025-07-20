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Украинская разведка узнала, сколько «Орешника» изготавливают россияне

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  • 20.07.2025, 12:21
  • 4,108
Украинская разведка узнала, сколько «Орешника» изготавливают россияне

В настоящее время на вооружении российской армии нет таких ракет.

Россия начнет серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник».

Сейчас на территории России работает 6 компаний, занимающихся производством баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Их перечень изданию «Главком» предоставил в ответ на запрос временно исполняющий обязанности разведки Олег Черный.

В письме перечислены названия компаний оборонно-промышленного комплекса России, которые по состоянию на 10 июля 2025 года задействованы в производстве баллистической ракеты средней дальности «Орешник»:

АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» (Москва);

АО «Федеральный научно-производственный центр «Титанбаррикады» (Волгоград);

АО «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (Москва);

АО «Концерн «Созвездие» (Воронеж);

АО «Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (Москва);

ООО «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (Москва).

По данным украинской разведки, в целом, эти предприятия способны производить в год до 10 единиц ракет «Орешник». Однако, как указано в письме, в настоящее время на вооружении российской армии нет таких баллистических ракет.

Также представитель ГУР Минобороны Украины сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия дважды проводила испытания по запуску баллистической ракеты «Орешник», и происходило это в октябре 2023 года и в июне прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее делился данными, что в целом к производству «Орешника» в России привлечено 39 компаний. Он отметил, что по состоянию на начало июня этого года из них 21 компания не находилась под санкциями.

Недавно Владимир Путин заявил, что в России начнется серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник».

Более того, российский ракетный комплекс «Орешник» планируют разместить на территории Беларуси до конца текущего года.

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