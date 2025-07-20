В одном из самых высоких ЖК Минска продают уникальную квартиру 2 20.07.2025, 12:29

2,454

Из ванной комнаты открывается потрясающий вид на город.

В ЖК «Парус» на улице Кальварийской на продажу выставили пентхаус с панорамными окнами по всему периметру. Большое окно есть и в ванной, откуда открывается отличный вид на город. Смотрим подробнее эту уникальную трехкомнатную квартиру на 32-м этаже, пишет realt.by.

Еще несколько лет назад ЖК «Парус» на Кальварийской, 16 носил звание самого высокого здания в Минске — 134 метра вместе со шпилем. В 2022 году достроили еще один минский небоскреб — ЖК «Лазурит» — и он обошел «Парус», оказавшись выше всего на несколько метров.

Возводить «Парус» начали в 2009 году, а достроили его в 2015-м. Несколько курсов студентов журфака БГУ, который стоит напротив ЖК, наблюдали его строительство от самого начала.

Сейчас в «Парусе» на 32-м этаже на продажу выставили трехкомнатную квартиру. Ее общая площадь — 104 квадрата, а жилая — 94. Планировки в этом ЖК нестандартные. А потолки трехметровые.

Кухня, совмещенная с гостиной занимает почти 50 квадратов. Кухонные фасады выполнены в акцентном зеленом цвете. А ремонт в квартире в нейтральных цветах.

Интересная особенность этой квартиры в том, что панорамные окна идут по периметру — и во всех жилых комнатах, и в ванной. Отсюда окрывается красивый вид на город. А еще в гостиной рядом с окном подвешен гамак.

Санузлов в квартире два. Есть гардеробная и балкон.

Стоит этот пентхаус 480 тысяч долларов, а метр выходит 4 602 доллара. В стоимость входит четыре машиноместа в мультипаркинге.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com