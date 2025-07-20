«Солдат связывают, как собак, и держат в клетках» 11 20.07.2025, 13:00

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В The Sun рассказали о коррупции и пытках в российской армии.

Командование российской оккупационной армии требует от подчиненных платить взятки, чтобы не попасть в горячие точки на фронте. В отношении оккупантов, которые отказываются платить деньги, применяют пытки, а затем отправлять на самоубийственные задания.

Зверское отношение к захватчикам практикует, в частности, командование воинской части 31831. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Как стало известно журналистам, жестокое российское подразделение связывает своих солдат, как собак, и отправляет их на верную смерть, если они не платят взятки. Подразделение 31831 прославилось своей жестокостью среди разгромленной путинской армии, уже известной своими казнями украинцев.

Оккупанты жалуются, что командир в/ч 31831 майор Оганес Петросян лично выбирает, кого из военных отправлять на самоубийственные задания. Родственники захватчиков жалуются на зверства командования воинской части и отчаянно просят кремлевского диктатора Путина уволить майора Петросяна.

Подразделение, входящее в состав 54-го мотострелкового полка, в настоящее время воюет на линии фронта в Донецкой области. Российские солдаты жалуются, что они являются «расходным материалом» и с ними обращаются как с «мясом». Семьи оккупантов говорят, что солдаты мрут, как «тараканы под тапочками».

Командир в/ч 31831 прославился тем, что применяет к солдатам жестокие избиения. Среди пыток – привязывание оккупантов к столбам, как собак, избиение электрическим вентилятором и помещение солдат в клетки под напряжением. Также оккупантов связывают вместе веревкой вокруг шеи и приковывают наручниками к посту, где они вынуждены спать всю ночь на земле.

При этом командование оставлять россиянам шанс откупиться от смерти. Чтобы не стать пушечным мясом, от захватчиков требуют по 50 тыс. рублей. Тем, кто отказывается давать взятки, отправляют на задания, с которых практически никто не возвращается живым.

Возмущение россиян против зверства командиров выплеснулось в российские социальные сети, где началась кампания с требованием заменить командование воинской части. Граждане РФ жалуются на внутреннего врага и предательство, а также отчаянно пытаются заставить диктатора Путина вмешаться в ситуацию.

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