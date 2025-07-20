The Times назвало имя человека, способного заставить Путина закончить войну 2 20.07.2025, 13:15

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Фото: Getty Images

Его страна выигрывает от конфликта больше всех.

В противостояние между США и Россией вовлечена третья сторона – Китай, и на данный момент он выигрывает больше всех. Об этом пишет The Times.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российский импорт, но объем российских продаж в Америку в прошлом году составил всего $3 млрд, или 0,65% от общего объема экспорта, говорится в статье.

Гораздо более важным было предупреждение о том, что США также введут вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть и нефтепродукты. Если бы США прекратили поставки, это стало бы переломным моментом. Общая выручка России от продажи нефти в прошлом году составила $192 млрд.

Три четверти российской нефти идет в Китай и Индию. Ни Индия, ни Китай не смогли бы переориентировать свои закупки нефти в этот период, даже если бы захотели, а исключение России из глобальной ситуации дестабилизировало бы рынок и привело бы к росту цен на бензин в США.

Однако это также подчеркивает, что человек, который лучше всего может заставить российского диктатора Владимира Путина изменить курс относительно Украины, – это не Трамп, а глава КНР Си Цзиньпин, пишет издание.

Судя по всему, Си Цзиньпин не намерен этого делать. Во вторник председатель КНР встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявил, что Россия и Китай должны «укрепить взаимную поддержку». При этом МИД КНР осудил угрозу введения пошлин.

Ранее в этом месяце, заявляя о нейтралитете в отношении войны в Украине, министр иностранных дел Китая Ван И заявил своей коллеге из Евросоюза Кайе Каллас, что вторжение Путина стало «благословением» для Пекина, поскольку оно позволило Западу сосредоточиться на Европе, а не на Тихоокеанском регионе

Издание отмечает, что Китай уже поставляет в Россию широкий спектр товаров двойного назначения, которые могут иметь гражданское применение, но также важны для военной машины Путина. Эти товары варьируются от оптоволоконных кабелей, используемых для управления беспилотниками, не поддающимися подавлению, до нитроцеллюлозы, используемой в качестве сырья для боеприпасов.

Под прикрытием дружбы Китай фактически подчиняет себе Россию. Пекин расширяет влияние в Центральной Азии, на Кубе и в Африке, вытесняя Москву из прежних сфер влияния. Зависимость РФ растет: от потребительских товаров до финансовых систем. Россия уже частично перешла на китайские платежные системы.

Несмотря на показное единство, союз Китая и России далек от безупречного. Обе стороны активно шпионят друг за другом, и напряжение между ними время от времени всплывает в утечках информации и дипломатических маневрах, пишет издание.

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