«Проще в Азию слетать» 1 20.07.2025, 13:31

Белоруска рассказала, как добиралась из Гродно в Белосток.

Тема пересечения границы Беларуси с ЕС не теряет актуальности. Очереди не исчезают, автобусы заполняются. Желающие провести отпуск в Старом Свете остаются. Как и релоканты, приезжающие домой для решения бытовых вопросов и встречи с родными. Недавно Польша установила контроль на границе с Литвой. Как это повлияло на транзитные поездки из Беларуси? Об этом Tochka.by рассказала пассажирка стыковочного рейса с пересадкой в литовском Мариямполе.

Билеты на выходные дни лучше покупать заранее

Маршрут Минск — Мариямполе — Белосток остается востребованным. Собеседница рассказывает, что хотела поехать в выходные, но за три недели в нужные даты все автобусы до литовского города, где происходит пересадка, оказались заполненными.

Пришлось корректировать планы и смотреть варианты на пятницу. Их оказалось достаточно. К слову, приобретение билетов доступно как в интернете, так и в офисе. На три дня квитки можно забронировать на сайте, а потом выкупить оффлайн.

Для нашей собеседницы это оказалось неактуальным, поскольку она была в Гродно. К сожалению, автобус в областной центр не заезжает, но останавливается в Лиде. Туда белоруска добралась на машине за полтора часа.

На автовокзале райцентра уже ждал двухэтажный автобус, желтый цвет которого обращает на себя внимание издалека. В долгий и изнурительный путь, не считая поездки на авто, девушка отправилась в 10.45.

Сколько времени ушло на прохождение границы с Литвой

К пункту пропуска «Бенякони» автобус подъехал через 50 минут (к 11.35). А на прохождение всей границы потребовалось три часа.

Примечательно, что на литовской стороне не работал сканер, поэтому досмотр чемоданов проводился вручную. Сильно не тормошили: просто нужно было расстегнуть все отделения чемоданов и приподнять какие-то вещи.

Особое внимание уделяли алкоголю и сигаретам. За это выписывают серьезные штрафы. Водитель рассказал о случае с предыдущего рейса. Пассажир с немецким паспортом пытался провезти водку.

«Где-то вычитал, что он как гражданин Евросоюза может перемещать через границу литр (хотя вез два). Весь автобус ждал одного человека полтора часа, пока оформят документы», — посетовал водитель и отметил, что это еще не худший вариант.

Нарушителю как гражданину ЕС уведомление о необходимости уплатить штраф придет по почте. Время на это тратить не пришлось.

Сейчас готовых рисковать не оказалось. И все прошло гладко. По заверению собеседницы, так быстро границу в современных условиях она еще не проходила.

В 14.40 автобус отправился дальше, заехав в Шальчининкай для высадки лишь одной пассажирки.

Самый быстрый или самый комфортный?

От границы до Мариямполе ехать три часа. Еще один нужно было подождать до отправления следующего рейса (в 18.40), автобус пришел с небольшим опозданием. В нем оказались три водителя и стюардесса. Транспорт следовал из Эстонии.

Весьма неожиданным для белоруски стало то, что ее место оказалось занято. Но бортпроводница знала, что говорить: «В билете мелким шрифтом написано, что перевозчик имеет право без предварительного предупреждения изменять указанное в билете посадочное место». Это весьма странно, особенно когда в автобусе есть свободные сиденья.

Для женщины было важно получить именно выбранные места, поскольку она ехала с ребенком. Стюардесса даже не попыталась чем-то помочь, сослалась на специфику онлайн-системы и посоветовала писать жалобу, поскольку она тоже от этого страдает.

Работа проводницы по имени Кристина вызвал у собеседницы ряд вопросов. Она проявила некоторое невежество и непрофессионализм: не оказала содействие, хотя возможности разрешить ситуацию были. Хотя бы потому, что остановок до столицы Подляшья больше не предусматривалось.

Фраза «Если бы вы ехали до Амстердама, то еще можно было бы что-то делать, а так вы всего лишь до Белостока» как будто возвышает одних клиентов над другими. А, например, просьба улучшить работу кондиционера неожиданно наткнулась на следующий ответ: «Я же не могу его сейчас починить» (понятно, что адресатами выступали водители).

Не менее удивительным оказался курс евро к злотому, установленный эстонским перевозчиком, — 5,50 злотого. Хотя в день поездки евровалюта на биржах котировалась на уровне 4,26 злотого. Поэтому пассажирам, живущим в Польше, лучше запастись евро — оплатить еду и чай-кофе можно только наличными.

В целом первая часть маршрута, организованная белорусским перевозчиком, оказалась куда приятнее. Практика показывает, что наличие стюардессы не гарантирует качество обслуживания. Это пресловутый человеческий фактор.

Свою лепту в усложнение маршрута внесла недавно введенная проверка на въезде из Литвы в Польшу (пограничник просто посмотрел паспорта и виды на жительство). Это удлинило время пути примерно на 50 минут.

Ранее из Белостока в Гродно беларуска ехала через Брест. Тогда бо́льшую часть времени провели на границе (около 10 часов только проходили пункты пропуска). Но в итоге на путь по другому полукругу ушло фактически столько же: 15 часов против 14 с половиной.

Правда, на двухэтажном автобусе ехать комфортнее. И разница в цене (150 рублей и 264 рубля при выезде из Лиды) в целом оправдана. Двухэтажный транспорт был новее, чище, с Wi-Fi, экранами-планшетами (некоторые, правда, не работали) и туалетом (он по регламенту закрывался на остановках и при пересечении границы).

Чтобы сделать очевидные выводы, достаточно удариться в воспоминания. Раньше за 15 часов гродненцы могли приехать в Белосток, закупиться на местном рынке, посидеть в кафешке и вернуться назад.

Теперь приходиться накапливать список дел, готовиться морально и заметно сокращать число поездок. Проще слетать в Азию или съездить в отдаленную европейскую страну.

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