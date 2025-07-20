«Супчик скушал, а хлебушек оставил на память о том, как кормят делегатов» 20.07.2025, 13:46

Фото: Instagram / minskmuseum

В Минске показали необычный экспонат.

Музей истории Минска показал необычный экспонат на выставке «Гастрономическая история Минска. ХХ век». Там можно увидеть кусок хлеба, который давали на обед рабочим в столовых в Москве, ему уже больше ста лет. Снимок опубликован в Instagram музея.

«Порция хлеба 1918 года. Московский обед минского рабочего-железнодорожника и революционера Иосифа Петровича Голубева 3 января 1918 года», — так подписаны кадры.

Отмечается, что Голубев с 2 по 4 января 1918 года был в командировке в российской столице в главном железнодорожном комитете как делегат минских рабочих. Он отстаивал права ремонтников работать по новым расценкам.

— Московский обед товарища Чернова, Никитина, Олешковича и Голубева. Супчик скушал, а хлебушек оставил на память о том, как кормят делегатов минских. З января 1918 года будучи в Москве отобедал по членскому билету в этот день порции… суп с рыбой… вареная капуста, хлеб ¾ золотника, бумажная салфетка, в которую и завернул хлебушек, — говорится в описании экспоната.

Голубев родился в России, но с 1900 года жил в Минске и работал столяром в железнодорожном депо, участвовал в революционных событиях 1905−1907 годов, вел дневники, в которых рассказывал о своих повседневных заботах на фоне событий, происходивших в городе.

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