закрыть
20 июля 2025, воскресенье, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Супчик скушал, а хлебушек оставил на память о том, как кормят делегатов»

  • 20.07.2025, 13:46
«Супчик скушал, а хлебушек оставил на память о том, как кормят делегатов»
Фото: Instagram / minskmuseum

В Минске показали необычный экспонат.

Музей истории Минска показал необычный экспонат на выставке «Гастрономическая история Минска. ХХ век». Там можно увидеть кусок хлеба, который давали на обед рабочим в столовых в Москве, ему уже больше ста лет. Снимок опубликован в Instagram музея.

«Порция хлеба 1918 года. Московский обед минского рабочего-железнодорожника и революционера Иосифа Петровича Голубева 3 января 1918 года», — так подписаны кадры.

Отмечается, что Голубев с 2 по 4 января 1918 года был в командировке в российской столице в главном железнодорожном комитете как делегат минских рабочих. Он отстаивал права ремонтников работать по новым расценкам.

— Московский обед товарища Чернова, Никитина, Олешковича и Голубева. Супчик скушал, а хлебушек оставил на память о том, как кормят делегатов минских. З января 1918 года будучи в Москве отобедал по членскому билету в этот день порции… суп с рыбой… вареная капуста, хлеб ¾ золотника, бумажная салфетка, в которую и завернул хлебушек, — говорится в описании экспоната.

Голубев родился в России, но с 1900 года жил в Минске и работал столяром в железнодорожном депо, участвовал в революционных событиях 1905−1907 годов, вел дневники, в которых рассказывал о своих повседневных заботах на фоне событий, происходивших в городе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль