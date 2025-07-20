В России продолжается железнодорожный паралич после атаки дронов

В России продолжается железнодорожный паралич после атаки дронов3
- 20.07.2025, 13:54
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Сегодня задержано движение более 130 поездов.
Более 130 пассажирских поездов по состоянию на утро 20 июля следовали в России с задержками.
Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
По данным российских властей, украинские беспилотники повредили контактную сеть. Вечером 20 июля Федеральная пассажирская компания РФ сообщала о том, что задерживаются 75 поездов.
По данным РЖД, задержки составляют от 33 минут до 15 часов. Опаздывают как поезда ФПК (дочерней компании РЖД), так и составы компании «Гранд Сервис Экспресс», курсирующие в анексированный Крым и из Крыма.
«На всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дороги работает дополнительный персонал и организована раздача бутилированной воды», — говорится в сообщении.
Атака БПЛА произошла утром 19 июля. В РЖД заявили, что контактная сеть была повреждена на перегоне Лихая — Замчалово, пострадала дежурная по станции Лихая. Это главный ход из Москвы на Ростов и далее на юг, в сторону Сочи.
Минобороны России в течение дня и вечера 19 июля заявляло о более чем 20 сбитых украинских беспилотников над российской территорией, а утром 20 июля ведомство сообщило о 93 сбитых за ночь БПЛА.