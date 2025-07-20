В Иране перевернулся автобус: более 20 погибших и десятки раненых

В Иране перевернулся автобус: более 20 погибших и десятки раненых1
- 20.07.2025, 14:09
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Спасательные операции до сих пор продолжаются.
Вчера, 19 июля погиб по меньшей мере 21 человек в аварии автобуса на юге Ирана. Инцидент произошел возле города Шираз в провинции Фарс.
Об этом сообщает AP.
По данным главы службы чрезвычайных ситуаций провинции Масуда Абеда, в ДТП также пострадали 34 человека.
Спасательные операции до сих пор продолжаются, окончательные данные уточняются после завершения расследования.
Инцидент произошел около 11:05 утра, спасатели прибыли на место происшествия оперативно. Причины опрокидывания автобуса сейчас выясняются.
Иран занимает одно из лидерских мест в мире по количеству жертв дорожно-транспортных происшествий - ежегодно здесь погибает около 17 тысяч человек.
Это связывают с несоблюдением правил безопасности, старыми транспортными средствами и низкой эффективностью служб экстренной помощи.