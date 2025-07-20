Алиев раскрыл подробности международного иска Азербайджана против России 20.07.2025, 14:16

Ильхам Алиев

Прозвучали резкие заявления в адрес Кремля.

Азербайджан обратится в Международный суд с требованием привлечь Россию к ответственности за катастрофу пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), рухнувшего после поражения в небе над Грозным, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Он пояснил, что Баку не получил никакого ответа от Москвы, хотя с момента крушения, жертвами которого стали 38 человек, прошло уже семь месяцев. «Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать вину за этот инцидент, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, раненым и AZAL — за потерю лайнера», — перечислил Алиев.

По его словам, генпрокурор Азербайджана регулярно направляет письма в Следственный комитет России, «но все ответы сводятся к тому, что расследование продолжается». «Нам все ясно: мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. Возникает вопрос: почему они не делают того, что сделал бы любой сосед?.. Я считаю, что такое поведение контрпродуктивно. И Азербайджан этого так не оставит. Мы проинформировали российскую сторону, что готовим документы для подачи в международные судебные инстанции по данному вопросу», — отметил Алиев.

Президент рассказал, что азербайджанские следователи по прибытии на место крушения изучили характер повреждений самолета. По его словам, фюзеляж был весь в дырках, а в салоне два человека пострадали от шрапнели. «Так что идея, будто это был украинский беспилотник, якобы попавший в самолет, абсолютно нелепа. Было две атаки на самолет. Представьте себе украинский дрон, который летит, наводится на азербайджанский самолет, попадает, падает, а потом еще раз атакует! Это сказки для детского сада», — подчеркнул он. Алиев также обратил внимание, что воздушное пространство в районе Чечни было закрыто уже после поражения самолета.

Президент добавил, что рассмотрение иска в Международном суде займет время, но республика готова ждать, сколько потребуется, ради «восстановления справедливости». «К сожалению, та ситуация, которая сейчас витает в воздухе, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном», — резюмировал Алиев.

Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту вместе с экипажем находились 67 человек. Выжить удалось только 29. Самолет был подбит системой ПВО, когда пытался приземлиться в Грозном, который атаковали украинские беспилотники. После повреждения борта экипаж запросил экстренную посадку в соседних российских городах, однако ни один аэропорт не дал на это разрешения. В итоге лайнер направился через Каспийское море в Казахстан и рухнул под Актау.

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