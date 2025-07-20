«Лисички можно вывозить багажниками» 20.07.2025, 14:24

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Белорусы поделились кадрами рекордного урожая грибов.

Грибной сезон в Беларуси в самом разгаре: соцсети заполонили фото с корзинами, ведрами и даже багажниками, полными лисичек. Однако радуются далеко не все. Некоторым не хватает «благородных» грибов, другие же жалуются, что местами самих грибников гораздо больше, чем даров леса.

«Телеграф» посмотрел в группе ВК «Грибы: Грибные войска Беларуси», каким урожаем похвастались белорусы на выходных 19-20 июля. Судя по фотографиям, больше всего повезло грибникам в Тальке Пуховичского района Минской области. Там «бьют рекорды».

«Можно собирать багажниками, но…»

В то же время в Вилейском районе, пишут грибник, «лисичек при желании можно собирать багажниками». Однако кому-то «все же уже хочется благородства, которое пока что не хочет расти после интенсивных дождей».

«Пару дубовых белых взяли, пару совсем маленьких классических оставили подрастать. Возможно, это начало нового слоя», — рассказал белорус.

«30 кг точно собрал»

В свою очередь на Дретуньском полигоне в Витебской области грибник объявил, что «лисичек очень много, 30 кг точно собрал».

Тем временем в Радошковичах «между радушными комарами и грибниками» нашли такое богатство:

А вот что собрали в Бобруйске. Говорят, там «лисичек очень много», а людей почти нет.

Несметное количество лисичек собрали и в Найденовичах Столбцовского района. А вот, по словам белоруски, «боровиков нет».

Молодеченский район:

«Грибников очень много, а вот грибов не очень»

А вот в Гродненской области ситуация, кажется, совсем другая.

«Где-то 50 км по Гродненской трассе. В данном лесу 2 раз . Грибников очень много. А вот грибов не очень. Бегал много как собака изучал лес. Лисички есть, но точечно. С двух мест литров восемь. А так вроде и места не плохие, а пусто», — сообщил грибник.

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