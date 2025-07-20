В Кремле начали лебезить перед Трампом после его угроз Путину 20.07.2025, 15:03

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Мастерство подхалимажа проявил Песков.

Москва неожиданно похвалила президента США Дональда Трампа. Это произошло после угроз Трампа по заключению мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова российским пропагандистам.

«Понятно, что президент Трамп - это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию», - сказал он.

Комментируя недавний разговор Трампа и Путина, пресс-секретарь диктатора заявил, что это был деловой диалог.

«Это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», - добавил Песков.

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