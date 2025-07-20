В Кремле начали лебезить перед Трампом после его угроз Путину
- 20.07.2025, 15:03
Мастерство подхалимажа проявил Песков.
Москва неожиданно похвалила президента США Дональда Трампа. Это произошло после угроз Трампа по заключению мирного соглашения с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова российским пропагандистам.
«Понятно, что президент Трамп - это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию», - сказал он.
Комментируя недавний разговор Трампа и Путина, пресс-секретарь диктатора заявил, что это был деловой диалог.
«Это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», - добавил Песков.