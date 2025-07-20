Bloomberg: $245 млрд российских активов могут покрыть военные нужды Украины 20.07.2025, 15:33

Кроме того, это усилит давление на Кремль.

На фоне новых условий, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом в отношении поддержки Украины, обсуждение конфискации российских активов вновь обрело актуальность, пишет Bloomberg( https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-07-14/russia-s-frozen-assets-can-pay-for-ukraine-s-weapons) (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США заявил, что продолжит поставки вооружений Киеву лишь в случае, если расходы возьмут на себя другие страны. Это создало дополнительную финансовую нагрузку на Европу, которой и без того предстоит поддерживать как собственную оборону, так и оборону Украины.

Выходом может стать использование замороженных российских активов — порядка $245 млрд, находящихся в европейских юрисдикциях. США уже давно согласились конфисковать свою часть этих средств, но в ЕС продолжаются споры о юридических последствиях подобных шагов. Однако, как отмечают аналитики, этот ресурс давно «лежит на виду» и может стать источником стабильного финансирования обороны Украины без дополнительной нагрузки на налогоплательщиков.

Одно из предложений — предоставить Украине кредиты за счет российских активов, при этом выплата долгов будет возможна лишь в случае, если Россия выполнит будущие международные решения о репарациях за развязанную войну. По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется более чем в $524 млрд — достаточно, чтобы покрыть стоимость конфискованных резервов.

Такой механизм, по мнению экспертов, создает как устойчивый финансовый поток, так и дополнительное давление на Кремль. Если Москва остановит войну, она сможет рассчитывать на сохранность части своих активов.

Если Европа действительно намерена продолжать поддержку Украины, ей следует не тянуть с принятием решений. Лучший ответ на «монетизацию» внешней политики Трампа — заставить Кремль оплатить последствия своей агрессии.

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