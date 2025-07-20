Белоруска через два года добилась компенсации от Wizz Air 1 20.07.2025, 16:05

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Помог посредник.

Валерия два года назад столкнулась с неприятной историей: вылет задержали более чем на четыре часа, но в компенсации авиакомпания Wizz Air девушке отказала из-за «технических причин». В результате белоруска обратилась к посредникам, которые судились с лоукостером. Про историю рассказывает «Белсат».

Валерия летела из отпуска во Франции в Польшу в августе 2023 года.

«Я часто путешествую Wizz Air — у них дешевые билеты, самолеты не так забиты, как у Ryanair, летают они из аэропорта Шопена, а не Модлина, и обычно не опаздывают. А тут вылет начали задерживать — на час, еще на час, да еще на час. В итоге задержка составила более четырех часов. Учитывая, что приезжать в аэропорт нужно за два часа, пассажиры провели по шесть часов в аэропорту.

Вокруг плакали и капризничали дети, Wi-Fi работал еле-еле, наушники разрядились — я просто не знала, куда себя деть. При этом все остальные рейсы летали по расписанию. Потом всем пассажирам, которые опаздывают, подарили ваучер на еду — около четырех евро! Небывалая щедрость за шесть часов ожидания и следующий день на работе после пяти часов сна. После приезда домой я сразу написала письмо в Wizz Air с просьбой выплатить компенсацию за отложенный рейс».

Через два дня «тщательного расследования авиакомпании» Валерия получила отказ Wizz Air от компенсации.

«Сожалеем о неприятной ситуации и после тщательного расследования вашего случая подтверждаем, что рейс был задержан / отменен по техническим причинам. Вышеуказанные обстоятельства, согласно Европейскому регламенту 261/2004, относятся к категории чрезвычайных обстоятельств, поэтому с сожалением сообщаем вам, что компенсация не предусмотрена», — указано в письме лоукостера.

Девушку это насторожило: ответ был больше похож на стандартную отписку.

«С каких это пор технические причины авиакомпании относятся к чрезвычайным обстоятельствам? Это же не молния, которая ударила в самолет, а обычная подготовка самолета к вылету. Я бы еще поверила, что они в мороз не могут вылететь, но уж точно не из Франции в августе!»

Тогда девушка решила обратиться к посреднику AirHelp. По ее словам, в электронной форме на сайте нужно было только указать личные данные, данные о рейсе и ответ авиакомпании. Еще через несколько дней она получила подтверждение, что ее заявление приняли.

«Там была указана комиссия в размере 35% в случае выигранного спора. Вообще выбора у меня не было: мне уже отказали, так что я или ничего не получу, или 65% от компенсации».

Следующий год посредник молчал — и Валерия направила ему вопрос о том, как продвигается дело. Тот сообщил, что «ничего не может сделать из-за задержек» и что привлек к делу юристов, чтобы «передать дело непосредственно в суд».

Прошел еще год, и девушка вовсе забыла об этой истории.

«Я, если честно, давно потеряла надежду, но в июне 2025 года, через почти два года, мне пришло письмо от посредников, что Wizz Air проиграл дело и мне выплатят компенсацию. Я очень удивилась!»

Из письма AirHelp следовало, что Wizz Air должен будет выплатить компенсацию за задержанный рейс в течение двух месяцев.

«Мы обратились в суд и рады сообщить, что выиграли ваше дело! WizzAir выплатит вам компенсацию за сорванный рейс», — следует из ответа AirHelp.

В июле девушка впервые узнала о сумме компенсации — она оказалась ниже ожидаемой.

«В итоге доход посредника составил не 35%, а половину суммы компенсации (еще 15% забрали за суд). Так что я получила 125 евро. С одной стороны, обидно, что об этом сразу не говорят, а с другой стороны, это лучше, чем вообще ничего. Я бы за 125 евро точно не таскалась бы по судам два года. А посреднику это явно выгодно — у них такие дела оптом идут».

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