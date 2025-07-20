«Работать-то некому!» 20.07.2025, 16:32

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В белорусских школах закрывают глаза на компетенции учителей.

Читательница сайта Charter97.org, работавшая преподавательницей английского в разных школах нашей страны, рассказала о состоянии системы образования:

— Недавно поговорила с родственницей Инессой, которая похвасталась, что ее дочь теперь работает в минской гимназии. Я даже рот открыла от удивления. Ведь Марина окончила только техникум, а потом заочно кое-как закончила педагогический университет.

— Как же ее взяли в гимназию учительницей младших классов? Там же надо не только научить читать по-русски, но и преподавать белорусский язык с литературой.

А Маринка по-белорусски способна сказать разве что «добрый день» и «до свидания».

— Ты смешная, Оля! Кому нужна та белорусская речь! Она же читать по-белорусски умеет, это же не английский. А белорусский язык объясняет по-русски. Всем все подходит.

— Да раньше в гимназию брали только учителей первой и высшей категории…

— Ты с дуба рухнула, Олька!? Работать-то некому! Взяли дочку со второй категорией, а в течение года, чтобы не портить рейтинг учебного заведения, дали и первую.

— А как же условие отработать 5 лет, чтобы получить первую категорию?

— Видела бы ты тех педагогов! Марина — еще одна из лучших учительниц, по крайней мере, математику хорошо знает. Категорию дали, потому что так требует устав гимназии, чтобы учителя имели категории. А она неплохо работает. В школу приходит, на акции детей собирает, с родителями разговаривает… Тяжеловато, правда, потому что ей 26 лет, а родители обычно на 5-10 лет старше, но как-то и тут справляется.

Ну и главное — платят хорошо: 2 тысячи рублей «на руки». Недавно вышла замуж, даже автомобиль купили с мужем. А квартиру мы им купили. Так что на жизнь вполне хватает, пока детей нет… В Египет в этом году слетали.

Довольная жизнью и дочкой, Инесса пошла в магазин за покупками.

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