Foreign Affairs: Путин понимает, что война затянулась

Foreign Affairs: Путин понимает, что война затянулась1
- 20.07.2025, 16:33
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Однако отступать не собирается.
Путин сумел создать иллюзию стабильности внутри страны, где политическая жизнь сведена к минимуму, а государство терпимо относится к гражданам, пока те не проявляют недовольства, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org). Однако за этим внешним спокойствием скрывается жесткий курс, направленный на восстановление былой мощи России — прежде всего, через войну с Украиной.
С момента аннексии Крыма в 2014 году Путин последовательно демонстрировал силу за рубежом, не затрагивая при этом привычную жизнь большинства россиян. Однако полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году обнажило пределы этой модели. Война затянулась, Москва теряет влияние в мире, а Запад сохраняет поддержку Киева. Россия все больше зависит от Китая, экономика стагнирует, инфляция растет, а Кремль признает угрозу рецессии.
Несмотря на это, Путин не намерен отступать. Он продолжает наращивать военные расходы и усиливает производство вооружений. Внутри страны власти поддерживают видимость нормальной жизни, предлагая льготы военным и избегая массовых репрессий. Но если война продолжит пожирать ресурсы и подрывать лояльность населения, Путин может отказаться от своего внутреннего «равновесия».
Это грозит превращением нынешнего режима в открытую диктатуру: с жесткой мобилизацией, тотальной пропагандой и усилением давления на несогласных. Для Путина проигрыш в Украине — немыслим. Ради иллюзии победы он готов разрушить даже то относительное спокойствие, которое так долго выстраивал внутри страны.