Жена Усика обратилась к мужу после исторического боя 4 20.07.2025, 17:30

3,216

Трогательный пост.

В субботу, 19 июля, украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Жена украинского боксера Екатерина, которая присутствовала на поединке на лондонском стадионе Уэмбли, выложила пост в соцсетях, поздравив мужа с победой.

«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил.

Ты — настоящий воин. Ты — пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя — за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом.

Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!» — написала Усик в Instagram.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com