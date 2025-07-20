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Жена Усика обратилась к мужу после исторического боя

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  • 20.07.2025, 17:30
  • 3,216
Жена Усика обратилась к мужу после исторического боя

Трогательный пост.

В субботу, 19 июля, украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Жена украинского боксера Екатерина, которая присутствовала на поединке на лондонском стадионе Уэмбли, выложила пост в соцсетях, поздравив мужа с победой.

«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил.

Ты — настоящий воин. Ты — пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя — за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом.

Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!» — написала Усик в Instagram.

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