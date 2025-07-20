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В Иваново отменили все мероприятия на День города

  • 20.07.2025, 17:36
  • 1,604
В Иваново отменили все мероприятия на День города

Из-за погоды.

В городе Иваново (Брестская область) из-за непогоды перенесли все мероприятия, которые должны были пройти 20 июля ко Дню города, сообщила утром воскресенья местная госгазета «Янаўскі край».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями все мероприятия, запланированные в рамках Дня города на сегодня, 20 июля, переносятся», — отмечается в сообщении, которое было опубликовано в телеграм-канале районного издания 20 июля в 11.47.

О дате проведения мероприятий пообещали сообщить дополнительно.

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