В Иваново отменили все мероприятия на День города
- 20.07.2025, 17:36
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Из-за погоды.
В городе Иваново (Брестская область) из-за непогоды перенесли все мероприятия, которые должны были пройти 20 июля ко Дню города, сообщила утром воскресенья местная госгазета «Янаўскі край».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями все мероприятия, запланированные в рамках Дня города на сегодня, 20 июля, переносятся», — отмечается в сообщении, которое было опубликовано в телеграм-канале районного издания 20 июля в 11.47.
О дате проведения мероприятий пообещали сообщить дополнительно.