Зеленский ввел санкции против российской журналистки Латыниной 5 20.07.2025, 17:44

4,248

Она участвует в антиукраинской пропаганде.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в «антиукраинской пропаганде». Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 20 июля.

В список попали:

российская журналистка Юлия Латынина,

российский «военкор» Татьяна Аксененко,

украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»),

бизнесмен Геннадий Балашов,

бывший депутат Верховной рады Наталья Королевская.

Как сообщил советник президента Украины Владислав Власюк, санкции ввели за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии РФ», пишет «Интерфакс-Украина».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com