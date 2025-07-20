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Зеленский ввел санкции против российской журналистки Латыниной

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  • 20.07.2025, 17:44
  • 4,248
Зеленский ввел санкции против российской журналистки Латыниной

Она участвует в антиукраинской пропаганде.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян за участие в «антиукраинской пропаганде». Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 20 июля.

В список попали:

российская журналистка Юлия Латынина,

российский «военкор» Татьяна Аксененко,

украинский блогер Андрей СеребрянскийАндрей Луганский»),

бизнесмен Геннадий Балашов,

бывший депутат Верховной рады Наталья Королевская.

Как сообщил советник президента Украины Владислав Власюк, санкции ввели за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии РФ», пишет «Интерфакс-Украина».

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