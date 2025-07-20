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В США самолет сумел вернуться в аэропорт с горящим двигателем

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  • 20.07.2025, 18:07
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В США самолет сумел вернуться в аэропорт с горящим двигателем

Появилось видео инцидента.

В Соединенных Штатах пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines сумел вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после пожара в двигателе. Авиалайнер удалось посадить несмотря на то, что его двигатель был охвачен пламенем.

Об этом сообщает BBC.

Издание пишет, что Boeing 767-400 рейса «Лос-Анджелес – Атланта» едва не потерпел крушение из-за пожара. Один из двигателей вспыхнул во время взлета.

Несмотря на пламя, охватившее левый двигатель, авиалайнеру удалось развернуться, сделать круг и безопасно приземлиться на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

«Рейс 446 авиакомпании Delta вернулся в Лос-Анджелес вскоре после вылета из-за признаков проблемы с левым двигателем самолета», — прокомментировал инцидент представитель авиакомпании.

Ситуация с самолетом попала на видео и была опубликована на YouTube-канале LA Flights. На видеозаписи можно увидеть, что левый двигатель самолета горит, однако пилотам удалось зайти на маневр и посадить самолет.

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