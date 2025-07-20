Армянская полиция не дала военным РФ похитить российского дезертира 20.07.2025, 18:21

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Похищение готовилось в Ереване.

Полиция Еревана не позволила российским военным похитить дезертира, объявленного в России в розыск не позднее февраля этого года.

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на эксперта правозащитной организации «Общественный вердикт» Асмик Новикову, 24-летний Семен Субботин, который раньше проходил службу в городе Тейково в Ивановской области, где базируется 54-я ракетная дивизия РВСН, и был объявлен в розыск, был задержан армянскими властями на 72 часа в рамках стандартной процедуры, в период которой армянская сторона должна сообщить о разыскиваемом человеке в Россию, а российская сторона — передать в ответ материалы уголовного дела в отношении него.

20 июля Субботин был отпущен из ИВС, однако правозащитники заметили рядом со зданием изолятора людей в российской военной форме. Они предупредили полицейских, и те доставили его в полицейский участок «Эребуни».

«Армянские полицейские среагировали и сделали все, что необходимо, чтобы наш подзащитный был в безопасности», — цитирует Новикову «Медиазона». По ее словам, теперь Россия может в течение 40 дней подать запрос об экстрадиции Субботина, в противном случае, после истечения срока, армянская сторона снимет его с розыска. «Если же российская сторона подготовит документы об экстрадиции, то дальше армянские судебные власти будут решать вопрос [о выдаче]. И это абсолютно не означает, что выдача состоится», — подчеркнула Новикова.

Российские военные неоднократно похищали в Армении бежавших из армии РФ военнослужащих, доставляли их на российскую военную базу в Гюмри, а потом переправляли в Россию.

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