Немецкий генерал призвал Украину активнее бить по российским аэродромам 20.07.2025, 18:57

ВСУ скоро получат новые системы для ударов вглубь РФ.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует активнее наносить упреждающие удары по аэродромам и военной инфраструктуре России, чтобы сократить наступательный потенциал армии противника и вернуть инициативу на фронте, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, координирующий помощь Киеву в Германии, пишет The Moscow Times.

По его словам, речь идет о «заблаговременном поражении самолетов, аэродромов и других воздушных средств с помощью дальнобойного вооружения, еще до того, как они смогут быть приведены в действие». «Разумеется, это также касается производственных объектов оборонной промышленности», — добавил Фройдинг.

Генерал отметил, что Россия значительно нарастила производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет, что позволяет ей каждые 3–5 дней запускать по Украине до 700–800 дронов и десятки других воздушных средств поражения, а в будущем это количество может увеличиться до 2000. В связи с этим Фройдинг призвал союзников по НАТО усилить санкции против Москвы и тех, кто ей помогает. «Российские дроны стали мощнее, устойчивее к средствам электронной борьбы, а некоторые уже оснащены реактивным двигателем… Сейчас ситуация такова, что комплектующие для беспилотников Китай фактически экспортирует исключительно в Россию», — отметил он. По мнению генерала, чтобы бороться с дронами, Украине нужны средства противодействия за 2000-4000 евро, так как применять для этих целей ракеты Patriot по $5 млн нерационально.

17 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ВСУ «в течение ближайших дней» получат первую партию дальнобойных систем вооружения, произведенных в кооперации с британскими и немецкими оборонными предприятиями, для ударов вглубь России.

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