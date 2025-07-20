Ученые определили, что нужно делать в 20 лет, чтобы быть счастливым в 30 3 20.07.2025, 19:06

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Настоящий секрет успеха.

Исследование показало, что два главных фактора, которые больше всего влияют на успех во взрослой жизни, — это получение образования и участие в волонтерской деятельности в возрасте 20−29 лет, пишет New Voice.

Участниками исследования стали почти 5000 взрослых в возрасте от 30 до 35 лет. Их попросили вспомнить, чем они занимались в свои двадцатые годы: учеба, волонтерство, игры, рискованное сексуальное поведение или даже преступная деятельность. Учёные проанализировали эти данные вместе с такими показателями, как эмоциональное здоровье, уровень удовлетворённости жизнью и отношениями, наличие надежды на будущее и уровень сожаления о прошлом.

Результаты показали: именно те, кто учился или занимался волонтерством, имели самые высокие показатели удовлетворенности жизнью и эмоционального благополучия. Эти молодые люди также реже сожалели о прошлом и чаще были уверены в будущем. Волонтерство, по словам профессора Ларри Нельсона, способствует формированию эмпатии, расширению мировоззрения и уменьшению эгоцентризма.

Зато рискованные действия — особенно криминальное поведение или многочисленные случайные сексуальные связи — связывались со снижением удовлетворенности жизнью, худшим эмоциональным состоянием и более глубокими сожалениями в будущем.

Исследование подчеркивает: двадцать лет — это не просто период самоопределения, но и критическое время для инвестиций в собственное будущее. Молодежь, которая уделяет внимание образованию и служению другим, имеет значительно лучшие шансы на эмоциональное и социальное процветание в тридцатилетнем возрасте и позже.

Профессор Нельсон также обращается к родителям с призывом оставаться «консультантами» для своих детей: поддерживать, но не контролировать их решения.

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