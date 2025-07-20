Украинская журналистка подарила шевроны ВСУ Алиеву8
- 20.07.2025, 19:30
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Ответ азербайджанского президента «взорвал» российскую пропаганду.
Украинская журналистка Елена Курбанова передала президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву коллекцию нарукавных шевронов украинских военных, и тот не просто принял подарок, но и поблагодарил с теплыми словами в адрес ВСУ: «Спасибо за то, что вы делаете. Продолжайте в том же духе».
Этот короткий, но весомый жест вызвал настоящую истерику в российских пропагандистских кругах.