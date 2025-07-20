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Тимоти Снайдер: Беларусь — центр европейской истории

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  • 20.07.2025, 19:38
  • 1,842
Тимоти Снайдер: Беларусь — центр европейской истории

Всемирно известный ученый прочитал лекцию о нашей стране.

Известный американский историк Тимоти Снайдер прочитал лекцию «Беларусь: древняя и современная. Переосмысление центральноевропейской истории». Он приходит к выводу, что наша страна — центр европейской истории, а не ее периферия

Прошлое Беларуси — результат взаимодействия множества культур, региональных влияний и трагических событий XX века.

Современный режим Лукашенко, по мнению Снайдера, формирует упрощенный образ белорусской нации.

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