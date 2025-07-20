Зачем Украина парализует работу российских аэропортов: эксперт дал объяснение 1 20.07.2025, 19:50

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ВСУ нащупали слабое место РФ.

Когда Украина, запуская дроны в воздушное пространство России, останавливает там работу аэропортов, она преследует цель ослабить российскую экономику, считает основатель благотворительной организации «Реактивная почта», военный эксперт Павел Нарожный. Об этом он сказал в эфире Радио NV.

«Несколько авиационных экспертов делали калькуляцию, сколько РФ теряет на всех этих перенаправлениях, остановках рейсов и тому подобное. И речь идет о десятках миллиардов российских рублей, то есть очень большие суммы, учитывая то, сколько мы тратим на изготовление и запуск этих дронов. То есть несоизмеримые суммы», — отметил он.

По его словам, воздушный транспорт для россиян очень важен, ведь в России есть регионы, в которые из Москвы невозможно добраться никакими другими путями, кроме как самолетом. Также Нарожный не исключает, что эти атаки являются «поддержкой» вероятного тезиса президента США Дональда Трампа, озвученного в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, об ударах по Москве, о чём сообщали ранее западные СМИ.

В то же время Нарожный объяснил, почему такие атаки удается реализовать украинским военным. Он считает, что россиянам «просто не хватает ПВО», в том числе и над Москвой. А ещё, говорит он, украинские дроны, как и российские «Шахеды», тоже совершенствуются и тоже пытаются заходить и с большей высоты, и пикировать, то есть Украина применяет те же методы, что и враг.

«Относительно необходимого количества ПВО. Во-первых, ПВО должна быть эшелонированная, то есть это несколько различных средств — маленького радиуса, среднего радиуса, большого радиуса — в зависимости от типа объекта, который защищается. Есть разные подсчёты, сколько надо ПВО, чтобы покрыть Москву, и сейчас это нереально просто сделать. Потому что большинство этих средств находится на оккупированной территории Украины, и наши специалисты системно уничтожают эти средства ПВО», — пояснил эксперт.

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