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В Мозыре Лукашенко решили устроить показуху

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  • 20.07.2025, 20:13
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В Мозыре Лукашенко решили устроить показуху

К приезду диктатора меняют газоны и асфальт.

Крупные предприятия Мозыря готовятся к возможному визиту Лукашенко. Об этом жители города рассказали «Флагштоку».

Читатели сообщили изданию «о строительном аврале в районе предприятия ОАО „Мозырьтехсервис“ в поселке Козенки (на юго-западе Мозыря)».

«Марафет идет полным ходом — меняют асфальт и газоны», — рассказали очевидцы.

Аналогичная активность наблюдается и возле других предприятий — «Мозырьсоль» и МНПЗ.

«Порядок наводят, но, скорее, на всякий случай», — отмечают местные.

Еще одним признаком возможного визита политика стала подготовка вертолетной площадки рядом с автодромом на трассе Р36 Бобруйск-Мозырь-граница Украины, пишет издание.

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