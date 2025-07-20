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Темперамент собаки влияет на то, какие телешоу ей нравится смотреть

  • 20.07.2025, 20:30
Темперамент собаки влияет на то, какие телешоу ей нравится смотреть

Исследователи нашли прямую зависимость.

Ученые провели масштабный цифровой опрос. Они задавали владельцам собак вопросы о состоянии здоровья и возрасте их питомцев, а также интересовались тем, как животные взаимодействуют с телевизором, пишет «Нож».

Респонденты рассказывали о реакции их собак на контент с участием домашних и диких животных или людей. Далее исследователи сопоставили эти данные с ответами из первой части опроса.

453 из 513 опрошенных подтвердили, что их четвероногие друзья с интересом смотрят телевизор. Большинство сообщило о бурной реакции питомцев на контент с животными, немногие — о любви их собак к передачам о людях.

Статистика показала, что самые легковозбудимые собаки особенно сосредоточенно смотрели передачи с участием людей. Активные и более жизнерадостные питомцы предпочитали шоу с другими собаками и постоянно трогали экран лапой.

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