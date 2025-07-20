Портников: Путина решили припугнуть 20.07.2025, 20:59

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Виталий Портников

Кремлю послали сигнал.

Украинский политолог Виталий Портников считает, что слухи о разговоре президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом с упоминанием ударов по Москве — правдивы.

«Конечно, мы имеем право поражать военные объекты на территории России американскими ракетами, но Трамп опроверг информацию о том, что нам эти ракеты передаст. Тот факт, что он обговаривал с Зеленским возможность ударов по Москве, — это никем не опровергнуто, это подтверждено. В Белом доме сказали, что такой разговор был, просто фраза вытянута из контекста разговора, то есть Трамп интересовался у Зеленского ударами по Москве и Санкт-Петербургу. Он не призывал бить. Он просто спрашивал, может ли Украина нанести такие удары. Зеленский ответил, что для этого нужно оружие другого калибра, но они это обговорили», — говорит Портников.

«Я, кстати, считаю то, что эта информация появилась в медиа, а потом была опровергнута Белым домом, - это важный сигнал. Это такая политическая игра. Так Трамп сигнализирует Путину, что, если ты не будешь работать над окончанием войны, наша позиция может измениться: «Вот я разговариваю с Зеленским об ударах по Москве, но не даю дальнобойные ракеты, но, возможно, потом дам. Я сегодня могу не дать, а завтра могу дать, так что ты лучше пойди на какой-то компромисс». Это такой сигнал. Услышит ли Путин этот сигнал? Нет, не услышит», — пояснил Виталий Портников.

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