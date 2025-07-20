В Дудутках состоялся фестиваль «Наш Грюнвальд»
- 20.07.2025, 21:19
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Фоторепортаж.
Уже в 16 раз в Беларуси прошла реконструкция знаменитой битвы. Два дня для гостей показывали бои, проводили ярмарки и другие развлечения. «Точка» показала, как это было.
Музейный комплекс «Дудутки» собрал гостей на фестиваль «Наш Грюнвальд» уже в 16-й раз. Началось все с торжественного шествия — в полной амуниции, под бой барабанов участники прошли мимо зрителей.
Потом начались первые турниры. Самой главной частью программы стала реконструкция заключительного эпизода Грюнвальдской битвы.