закрыть
20 июля 2025, воскресенье, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дудутках состоялся фестиваль «Наш Грюнвальд»

  • 20.07.2025, 21:19
  • 1,158
В Дудутках состоялся фестиваль «Наш Грюнвальд»
Фото: Tochka.by

Фоторепортаж.

Уже в 16 раз в Беларуси прошла реконструкция знаменитой битвы. Два дня для гостей показывали бои, проводили ярмарки и другие развлечения. «Точка» показала, как это было.

Музейный комплекс «Дудутки» собрал гостей на фестиваль «Наш Грюнвальд» уже в 16-й раз. Началось все с торжественного шествия — в полной амуниции, под бой барабанов участники прошли мимо зрителей.

Потом начались первые турниры. Самой главной частью программы стала реконструкция заключительного эпизода Грюнвальдской битвы.

Фото: Tochka.by
Фото: Tochka.by
Фото: Tochka.by
Фото: Tochka.by
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль