В Дудутках состоялся фестиваль «Наш Грюнвальд» 20.07.2025, 21:19

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Фото: Tochka.by

Фоторепортаж.

Уже в 16 раз в Беларуси прошла реконструкция знаменитой битвы. Два дня для гостей показывали бои, проводили ярмарки и другие развлечения. «Точка» показала, как это было.

Музейный комплекс «Дудутки» собрал гостей на фестиваль «Наш Грюнвальд» уже в 16-й раз. Началось все с торжественного шествия — в полной амуниции, под бой барабанов участники прошли мимо зрителей.

Потом начались первые турниры. Самой главной частью программы стала реконструкция заключительного эпизода Грюнвальдской битвы.

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

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