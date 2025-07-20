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В Британии родились первые дети с ДНК трех людей

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  • 20.07.2025, 21:36
В Британии родились первые дети с ДНК трех людей

Они абсолютно здоровые.

В Великобритании родились восемь детей, зачатых с помощью инновационной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), предусматривающей использование ДНК трех людей, пишет New Voice.

Этот прорывной метод призван предотвратить передачу тяжелых неизлечимых митохондриальных болезней от матери к ребенку.

Дети родились у семи матерей, имевших высокий риск передачи мутаций митохондриальной ДНК. В группу вошли четыре мальчика и четыре девочки, включая однояйцевых близнецов. По словам исследователей из Университета Ньюкасла, у всех восьми младенцев не обнаружено признаков наследственных нарушений.

Метод, известный как митохондриальная донорская терапия (МДТ), базируется на переносе ядерной ДНК из яйцеклетки матери в донорскую яйцеклетку со здоровыми митохондриями. Такое ЭКО обеспечивает ребенку 99,9% генетического материала от биологических родителей и 0,1% - от донора.

У шести из восьми детей доля мутировавшей ДНК снизилась на 95−100%, у остальных — на 77−88%, что значительно ниже порога риска. Дети родились здоровыми, лишь в нескольких случаях наблюдались незначительные, вполне излечимые симптомы.

Несмотря на научный успех, метод остается противоречивым во многих странах из-за этических соображений. В Великобритании он был официально разрешен в 2015 году, а первая лицензия выдана в 2017 году.

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