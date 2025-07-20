В Минске продается действующий спорткомплекс 20.07.2025, 22:33

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Там есть сюрприз.

На аукционной площадке ИПМ-торги выставили на продажу физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант», который находится рядом с проспектом Победителей. Его уникальность, как заметил Realt, в том, что там есть церковь с куполом.

Начальная цена спортивного центра составляет Br22,6 млн (это около $7,7 млн). Вместе со зданием новому собственнику на праве аренды до 2050 года достанется земельный участок площадью 1,4 га.

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