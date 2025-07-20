закрыть
20 июля 2025, воскресенье, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продается действующий спорткомплекс

  • 20.07.2025, 22:33
  • 1,048
В Минске продается действующий спорткомплекс

Там есть сюрприз.

На аукционной площадке ИПМ-торги выставили на продажу физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант», который находится рядом с проспектом Победителей. Его уникальность, как заметил Realt, в том, что там есть церковь с куполом.

Начальная цена спортивного центра составляет Br22,6 млн (это около $7,7 млн). Вместе со зданием новому собственнику на праве аренды до 2050 года достанется земельный участок площадью 1,4 га.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль