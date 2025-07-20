Два вопроса к Путину Сергей Алексашенко

20.07.2025, 22:51

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Фото: Getty Images

Что делать с двумя третями добываемой в России нефти?

Россия может утратить свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет, если будет покупать все за нефтегазовые доходы, заявил Путин:

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет».

После этого пассажа, который является смесью Трампа и Северной Кореи, остаётся два вопроса.

Первый, что делать с двумя третями добываемой в России нефти? Куда её можно пристроить, если не экспортировать? А если экспортировать, то куда девать экспортную выручку? В мешки складывать?

Второй, если всё же Россия не сможет стать Северной Кореей, не сможет встать на полное самообеспечение всем и ей придётся что-то закупать по импорту, то что будем экспортировать? Лён, пеньку, пушнину?

Сергей Алексашенко, Telegram

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