Ученые впервые обнаружили доказательства того, что птерозавры употребляли растительную пищу 21.07.2025, 2:00

Исследователи изучили окаменелость хорошо сохранившегося молодого динозавра.

Ученые впервые нашли прямые доказательства того, что птерозавры питались растениями. Исследование было опубликовано в журнале Science Bulletin.

Мезозойские птерозавры считаются первыми позвоночными, освоившими активный полет, однако их рацион долгое время оставался загадкой для палеонтологов. Ранее исследователи не могли прийти к единому мнению о диете этих летающих рептилий. Одни предполагали, что они питались мясом или рыбой, другие считали, что птерозавры ели растения, насекомых или даже фильтровали пищу из воды. Предыдущие доказательства базировались в основном на косвенных данных: морфологии животных, особенностях анатомии и строении клюва.

Теперь же появились первые прямые свидетельства растительной диеты птерозавров. Ученые изучили окаменелость хорошо сохранившегося молодого птерозавра вида Sinopterus atavismus из нижнемеловых отложений формации Цзюфотан в западной провинции Ляонин, Китай. В желудке образца исследователи обнаружили более 320 мельчайших частиц растений (фитолиты).

Фитолиты ранее находили в желудках других растительноядных динозавров, но никогда — у птерозавров. Ученые подтвердили, что эти частицы действительно происходят из желудка этого животного, поскольку их не обнаружили в окружающих отложениях. В содержимом желудка также нашли гастролиты — камни, которые некоторые растительноядные животные используют для перетирания растительной пищи. Разнообразие найденных фитолитов указывает на то, что птерозавр употреблял в пищу различные виды растений.

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