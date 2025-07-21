Лукашенко давно стал банальностью
- Дмитрий Болкунец
- 21.07.2025, 5:00
Ни обществу, ни внешним игрокам он ничего предложить не может.
В западных аналитических центрах обсуждают вопрос: что будет с Беларусью после смерти Лукашенко. Горизонт планирования от пяти до десяти лет. Им спешить некуда. Всё идёт по предсказуемой траектории.
В Москве этот сценарий был проработан ещё много лет назад. Лукашенко давно стал банальностью. Ни обществу, ни внешним игрокам он ничего предложить не может. Вопрос лишь в сроках, но не в сути.
Дмитрий Болкунец, Telegram