Лукашенко давно стал банальностью Дмитрий Болкунец

21.07.2025, 5:00

Дмитрий Болкунец

Ни обществу, ни внешним игрокам он ничего предложить не может.

В западных аналитических центрах обсуждают вопрос: что будет с Беларусью после смерти Лукашенко. Горизонт планирования от пяти до десяти лет. Им спешить некуда. Всё идёт по предсказуемой траектории.

В Москве этот сценарий был проработан ещё много лет назад. Лукашенко давно стал банальностью. Ни обществу, ни внешним игрокам он ничего предложить не может. Вопрос лишь в сроках, но не в сути.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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