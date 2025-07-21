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Лукашенко давно стал банальностью

  • Дмитрий Болкунец
  • 21.07.2025, 5:00
Лукашенко давно стал банальностью
Дмитрий Болкунец

Ни обществу, ни внешним игрокам он ничего предложить не может.

В западных аналитических центрах обсуждают вопрос: что будет с Беларусью после смерти Лукашенко. Горизонт планирования от пяти до десяти лет. Им спешить некуда. Всё идёт по предсказуемой траектории.

В Москве этот сценарий был проработан ещё много лет назад. Лукашенко давно стал банальностью. Ни обществу, ни внешним игрокам он ничего предложить не может. Вопрос лишь в сроках, но не в сути.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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